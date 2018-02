Metal Gear Survive: come se la cava dal punto di vista tecnico? Analisi di Digital Foundry

ha pubblicato una prima analisi preliminare di, mettendo a confronto il gioco su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, analizzando tutte le versioni console e lasciando al momento in disparte l'edizione PC.

La versione PlayStation 4 Pro risulta essere la migliore del lotto dal punto di vista tecnico, questa versione gira a 1440p con effetti migliorati e framerate stabile, mentre lo stesso non avviene su Xbox One X, dove il framerate fatica a tenere il passo nelle situazioni più concitate, dando vita a qualche rallentamento di troppo.

Digital Foundry pone poi l'accento sulla versione Xbox One/Xbox One S, ferma alla risoluzione di 720p e penalizzata da una pulizia grafica sicuramente inferiore rispetto a Metal Gear Solid V The Phantom Pain, titolo uscito nel 2015. Ricordiamo che Metal Gear Survive è disponibile ora su tutte le piattaforme citate e su PC, in attesa della recensione potete leggere le impressioni di Francesco Fossetti sulla campagna single player.