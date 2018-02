Metal Gear Survive contiene un ringraziamento 'indiretto' a Hideo Kojima

Metal Gear Survive è disponibile a partire da oggi su PS4, Xbox One e PC, e nel frattempo alcuni utenti si sono accorti di un dettaglio particolare: arrivati ai titoli di coda del gioco, infatti, è possibile leggere un ringraziamento "indiretto" a Hideo Kojima.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, giunti ai titoli di coda di Metal Gear Survive si può leggere il seguente messaggio: "Un ringraziamento speciale a tutto lo staff di Metal Gear Solid V". Anche se Hideo Kojima non è stato nominato direttamente, è chiaro che il celebre game director giapponese era implicitamente incluso tra lo staff di Metal Gear Solid V.

Dopo la rottura tra Konami e il padre di Metal Gear Solid, insomma, il publisher si è comunque preso un piccolo spazio per mandare un ringraziamento a Kojima. Chissà se il game director si sarà accorto di questo omaggio tra un playtest di Death Stranding e l'altro.