Metal Gear Survive debutta al sesto posto della classifica inglese

mantiene la prima posizione della classifica inglese, l'unica nuova uscita della settimana ( Metal Gear Survive ) non riesce purtroppo ad andare oltre il sesto posto, risultato decisamente tiepido per un gioco della serie

Nel 2013, Metal Gear Rising Revengeance (altro spin-off della saga Konami) debuttò al secondo posto della UK Chart, sempre nel mese di febbraio, vendendo circa l'85% di copie in più rispetto a Survive, il quale potrebbe comunque aver ottenuto risultati migliori sul mercato digitale. Circa il 65% delle copie retail sono state vendute su PlayStation 4 mentre il 35% su Xbox One.

Classifica Inglese (26 Febbraio 2018)

FIFA 18 Grand Theft Auto V Call of Duty WWII Monster Hunter World EA Sports UFC 3 Metal Gear Survive Shadow of the Colossus Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Assassin's Creed Origins

Per il resto non si segnalano altre novità in classifica, il podio si completa con Call of Duty WWII mentre in Top Ten trovano spazio anche Shadow of the Colossus, Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins e Mario Kart 8 Deluxe.