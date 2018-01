Metal Gear Survive: Digital Foundry analizza le performance della campagna su PS4 Pro

Mentre i giocatori sono concentrati sull'Open Beta multiplayer diper console, la redazione diha preferito analizzare le performance della campagna su

Grazie all'analisi preliminare effettuata nel corso di un evento stampa di Konami, abbiamo scoperto che con l'output impostato a 4K il titolo gira ad una risoluzione nativa pari a 2560x1440. In queste condizioni, tuttavia, Metal Gear Survive non riesce a mantenere un framerate costante di 60fps, dal momento che si verificano cali fino a 47fps nei momenti di maggiore stress per il motore di gioco, il Fox Engine. Decisamente diversa la situazione con l'output a 1080p, dove il framerate rimane ancorato ai 60fps per la stragrande maggioranza del tempo.

Tenete tuttavia presente che si è trattata di un'analisi effettuata su una versione incompleta, per cui la situazione potrebbe migliorare notevolmente in vista dell'uscita ufficiale, prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 22 febbraio 2018. Vi ricordiamo che l'Open Beta su console resterà aperta fino a domenica 21 gennaio.