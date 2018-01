Metal Gear Survive: disponibile un nuovo trailer interamente dedicato alla modalità co-op

ha pubblicato un nuovo trailer gameplay per, interamente dedicato alla modalità cooperativa che i giocatori stanno già testando in questi giorni grazie all'open beta.

Il messaggio che il filmato cerca di veicolare, con il suo particolare montaggio e la musica scelta, è molto semplice: giocare in compagnia è divertentissimo, e rappresenta un valore aggiunto per lo spin-off di Metal Gear Solid. Lo trovate nel player in cima alla notizia, buona visione!

Nella giornata di ieri la casa giapponese ha dato il via all'Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One che resterà attiva fino a domenica 21 gennaio. Se ci state giocando anche voi, potrebbe tornarvi utile la nostra guida con i trucchi e i consigli per sopravvivere. Vi ricordiamo che Metal Gear Survive verrà pubblicato il 22 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam). Nel titolo saranno presenti le microtransazioni e, stando a quanto dichiarato dal brand manager di Konami, la campagna single player sarà in grado di tenere impegnati gli utenti per circa 15-20 ore. Per tutte le altre informazioni in nostro possesso vi consigliamo di dare un'occhiata al video speciale dedicato.