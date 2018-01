Metal Gear Survive: due ore di gameplay dall'Open Beta del gioco Konami

ha finalmente reso disponibile la Open Beta di, lo spin-off della serie che ha reso celebre Hideo Kojima in arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 22 febbraio prossimo.

Everyeye.it non ha perso occasione per testare con mano il nuovo titolo di Konami: in cima alla notizia trovate circa due ore di gameplay tratto dalla Open Beta commentato dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, che per l'occasione hanno anche risposto alle domande degli utenti della chat di Twitch e YouTube.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Metal Gear Survive sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 22 febbraio 2018. In attesa dell'uscita del gioco, potreste essere interessati a conoscere trucchi e consigli per sopravvivere. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra ampia anteprima.