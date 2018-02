Metal Gear Survive: emergono i prezzi delle microtransazioni e delle Monete SV

esce oggi nei negozi, per l'occasione la pagina del gioco sul PlayStation Store USA è stata aggiornata con i prezzi dei pacchetti di, la valuta virtuale del gioco, acquistabile anche con denaro reale.

Le Monete SV possono essere utilizzare per potenziare alcune caratteristiche del gioco come la produzione di cibo, ottenere slot aggiuntivi per i personaggi e spazio extra per l'immagazzinamento.

Questi i prezzi dei vari pacchetti emersi dal PlayStation Store americano:

100 Monete SV - $0.99

550 Monete SV $4.99

1150 Monete SV - $9.99

3500 Monete SV - $29.99

60020 Monete SV - $49.99

Si parte quindi da un minimo di 99 centesimi per 100 Monete fino a 49.99 dollari per il Maxi Pacchetti con 60020 Monete SV, passando per range intermedi di 4.99, 9.99 e 29.99 dollari. Metal Gear Survive è disponibile da oggi in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.