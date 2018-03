Metal Gear Survive è il gioco più venduto dell'ultima settimana sul PS Store in Giappone

ha pubblicato la classifica dei titoli più venduti sul PlayStation Store giapponese dal 19 a 25 febbraio 2018, settimana che ha visto il debutto di Metal Gear Survive

Il nuovo titolo di Konami, spin-off della celebre serie creata da Hideo Kojima, non ha fatto registrare risultati di rilievo sul mercato retail nipponico, fermandosi in terza posizione con 31.000 copie. A giudicare dai dati forniti da Sony, la situazione pare decisamente diversa in ambito digitale, dal momento che è riuscito a scalzare Monster Hunter World e a conquistare la vetta della classifica.

Ecco a voi la top 20:

Metal Gear Survive Monster Hunter World Girl Und Panzer Dream Tank Match NieR: Automata Senran Kagura Burst Re:Newal Mirror’s Edge Catalyst Secret of Mana Battlefield 1 Revolution Dynasty Warriors 9 Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Undertale Sword Art Online: Fatal Bullet Minecraft: PlayStation 4 Edition Need for Speed Payback ABZU Shadow of the Colossus Dragon Ball FighterZ Overwatch Game of the Year Edition FIFA 18 Dragon Quest III

Non sono stati forniti numeri precisi, ma si tratta in ogni caso di un buon segnale per Metal Gear Survive. Resta da vedere come sarà la sua tenuta nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa ha ricevuto l'aggiornamento 1.03 che ha risolto alcuni problemi di connessione, mentre nel corso di questo mese è attesa una nuova tipologia di missione cooperativa.