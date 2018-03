Metal Gear Survive Guida: come trovare cibo e acqua

Dopo esserci concentrati su un aspetto specifico della raccolta di risorse di prima necessità (ovvero la raccolta e la produzione dell’ acqua pulita ) in, ampliamo ora la portata dei nostri consigli a un ambito più generale: come trovare cibo e acqua.

Specifichiamo anzitutto che, come del resto la maggior parte delle guide già pubblicate in questo ambito, la presente guida è principalmente intesa per chi si trova ancora nelle prime fasi di gioco; tecniche particolarmente avanzate per la raccolta di risorse (come le cisterne per la raccolta d’acqua, ad esempio) non saranno trattate se non tramite un breve accenno.

In fondo, basta il minimo

"Bastan poche briciole", cantava Baloo nel Libro della Giungla: “"o stretto indispensabile". Poche briciole che, purtroppo, potrebbero spesso rivelarsi davvero ardue da racimolare, nelle prime ore di Metal Gear Survive.

In molti avranno già sperimentato gli effetti di un indicatore di fame o sete pericolosamente basso: nel caso della fame, la nostra barra della salute (o meglio, il massimo recuperabile) si accorcia tremendamente; nel caso della sete, lo stesso accade per la barra della stamina, rendendo l’avatar del giocatore incredibilmente prono alla fatica.

Le "poche briciole", insomma, rivestono un’importanza quantomeno fondamentale nel contesto del gioco: senza cibo e acqua, le capacità del nostro avatar saranno drasticamente ridotte, e la morte sarà sempre dietro l’angolo. Viene da sé, dunque, che tenere a mente una serie di azioni che permettano di rendere il più efficiente possibile la raccolta delle risorse sia tutt’altro che sconsigliabile.

Dove trovare il cibo

Dato il modo in cui è strutturato il gioco, non stupitevi se dovrete spendere le vostre prime ore nelle terre di Dite continuamente affamati. Almeno nelle fasi iniziali, la ricerca di cibo costituirà una priorità pressoché costante.

Un ottimo modo per iniziare è seguire le indicazioni che, praticamente all’inizio del gioco, vi verranno fornite riguardo a vari luoghi in cui trovare piccoli e medi animali da cacciare. Fategli visita spesso, e ricordatevi di portare con voi un'arma non letale; stordire un animale con questo metodo e inviarlo alla base ci fornirà infatti più materiali di quanto consentirebbe una “normale” uccisione. In assenza di una tale arma, un calcio rapido andrà più che bene.

Tenete a mente, comunque, che il respawn degli animali è piuttosto lento. Sebbene esista la possibilità di accelerare il tempo (e dunque ridurre i tempi di respawn) dormendo, rimane da tenere in conto il naturale abbassarsi degli indicatori di fame e sete: dato che sono proprio la fame e la sete ciò che stiamo cercando di combattere, difficilmente far passare il tempo in questo modo si rivelerà la scelta più azzeccata.

Un’ottima idea consiste invece nel fare ampio ricorso ad arco e frecce. Moltissimi volatili sono infatti difficilmente raggiungibili in altro modo e sono assolutamente commestibili.

Sarà comunque possibile sviluppare delle fattorie, le quali, tuttavia, non costituiscono inizialmente delle fonti di cibo sufficienti, dato che necessitano di circa tre-quattro ore reali per poter dare qualche risultato.

Un piccolo trucco: se il vostro parametro fame diventa estremamente basso, potete semplicemente passare in modalità multiplayer. Una volta entrati in una partita veloce, abbandonate il gioco in multiplayer per tornare in modalità giocatore singolo: a questo punto il vostro personaggio avrà un valore di 25 nel parametro fame. Così facendo non avrete sicuramente risolto il problema della mancanza di provviste ma, se non altro, non morirete di stenti.

Un altro modo per trovare cibo può essere quello di dirgersi verso corsi d'acqua. Non è raro, infatti, che nei pressi di questi ultimi vi siano animali, bacche e topi. Cercateli, scovateli e teneteli al sicuro. Ricordatevi di marcare i luoghi in cui è possibile trovare degli animali, così da non perderli di vista e da potervi tornare in un altro momento. All’inizio vi sembrerà difficile riuscire a gestire il cibo, ma usare il trucchetto del gioco in multiplayer vi potrà aiutare a proseguire –e a sopravvivere- nei momenti più bui di gameplay, quando la fame del vostro personaggio sarà proibitiva.

Detto questo, la raccomandazione d’oro rimane una sola: occhio agli sprechi! Non consumate mai più cibo di quanto avete bisogno. In questo senso, non mangiate mai cibo crudo: sarà molto più efficiente portarlo alla base e cuocerlo a dovere.

Dove trovare l’acqua

Trovare acqua in Metal Gear Survive è in realtà piuttosto semplice. C’è un piccolo stagno nei pressi della vostra base operativa, che fornisce una quantità difficilmente esauribile d’acqua. Per immagazzinare acqua, dovrete essere in possesso di contenitori vuoti. Potete usare delle borracce oppure delle bottiglie: queste ultime sono anche piuttosto facili da trovare, visto e considerato che si tratta di spazzatura e loot piuttosto comune. Sono infatti facilmente reperibili nella maggior parte dei palazzi e degli stabilimenti all’interno del gioco.

L’unico problema in cui incorrerete, per quanto riguarda l’acqua, è che questa, molte volte, sarà sporca. Per quanto sia comunque possibile berla, gradualmente più alto (mano a mano che la berrete) sarà il rischio che il vostro avatar si ammali. Se avete a disposizione degli oggetti medicinali per curarvi, potete benissimo riempire il vostro parametro sete fino in fondo e semplicemente usare il vostro equipaggiamento medico per curare e alleviare gli effetti collaterali dell’acqua sporca.

Nel caso in cui invece non abbiate alcuna forma di medicina, vi tornerà utile sapere cosa fare per pulire e decontaminare l’acqua. Come spiegato nell'apposta guida, sfortunatamente non avrete accesso alla purificazione dell’acqua da subito; anzi, sarà necessario progredire nella storia per alcune ore, fino a che non sarete in grado di costruire una versione “potenziata” del falò. Il potenziamento in questione, infatti, vi permetterà di purificare l’acqua sporca e di generare, così, acqua pulita e assolutamente sicura da bere.

Vi sarà inoltre possibile costruire delle cisterne per l’acqua alla vostra base poco più avanti nella storia.

In sintesi, cercate di proseguire con la storia il più velocemente possibile. Lasciate da parte il gioco in multiplayer e eventuali quest secondarie o aggiuntive, almeno finché non avrete a vostra disposizione tutto il necessario per pulire la vostra acqua: saranno sufficienti un paio di ore di gioco.