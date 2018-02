Metal Gear Survive Guida: consigli per sopravvivere in modalità Single Player

Quanto è interessante?







Vediamo insieme alcuni consigli per sopravvivere nel single-player di, sia per coloro che sono effettivamente interessati alla modalità, sia per coloro che vogliono unicamente giocarla per meglio godersi il multiplayer.Su Everyeye.it trovate anche consigli utili e la guida al multiplayer di, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Di seguito, invece, alcuni consigli utili per la modalità single player.Per quanto la raccomandazione possa suonare scontata in un gioco survival, ci teniamo a specificarlo:In questo senso, nelle prime ore di gioco, un buon metodo per far sì che le riserve non si svuotino mai consiste nel tornare a più riprese nell’area di riferimento di una delle missioni iniziali. La missione in questione, sbloccabile poco dopo l’arrivo alla base, consiste nell’uccidere alcuni animali in una determinata zona. L’area contiene bottiglie, acqua sporca e alcune pecore da cacciare: tutti elementi che ricompaiono periodicamente. Data la vicinanza alla base, questa zona risulta indubbiamente uno dei punti più convenienti ed efficienti per la raccolta di cibo.Se vedete un teletrasporto,. I teletrasporti sono fantastici per ottimizzare il tempo, dato che velocizzano il ritorno alla base; in questo senso, sbloccarne il più possibile vi permetterà di avere più punti di riferimento a cui tornare quando state finendo le munizioni, l’ossigeno o avete semplicemente bisogno di craftare nuovi equipaggiamenti.Il fatto che le missioni diabbiano luogo in una mappa ampia e aperta significa che le possibilità disono innumerevoli. Tenete a mente, tuttavia, che siete in un gioco di stampo survival, con risorse limitate (l’ossigeno in particolare): impiegare troppo tempo per portare a termine un compito perché si è stati distratti da altre mansioni potrebbe portare a una fine infelice. Il consiglio è dunque quello di: quando uscite dalla base, tenete sempre a mente ciò che siete usciti per svolgere e portatelo a termine.Sulla stessa linea del consiglio precedente (in nome, dunque, del risparmio di tempo e di risorse), ricordate sempre che non dovete affrontare tutti i nemici che si parano sulla vostra strada. Ciò è particolarmente vero se si considera l’IA non proprio geniale dei nemici in questione: nella maggior parte dei casi, potete semplicemente. Così facendo, oltre a risparmiare tempo e ossigeno, risparmierete anche munizioni preziose che potrebbero rivelarsi fondamentali una volta giunti al vostro vero obiettivo.Orientarsi nelle zone in cui la mappa ci abbandona non è affatto semplice, specie per quei giocatori abituati a fare ampio affidamento ai preziosissimi marker che indicano la posizione esatta dell’obiettivo. Esiste, tuttavia, un semplice accorgimento che vi permetterà die prive del riferimento della mini-mappa. Esattamente come nel mondo reale, un buon modo per non perdersi è fissare dei punti di riferimento naturali: se vedete un albero, una collina o simili, tenete sempre a mente dove sono rispetto al vostro personaggio e alla direzione che dovete seguire.Come già accennato, l’intelligenza artificiale del gioco è spesso piuttosto ingenua: piuttosto che aggirare una recinzione, i vostri nemici tenderanno ad. Sfruttate a vostro vantaggio questa mancanza, limitandovi a bloccare una sola entrata sul loro percorso principale, piuttosto che bloccarle tutte. In generale, bloccate solo i percorsi segnalati quando state proteggendo un estrattore. Lasciate da parte qualunque strada non sia marcata da una linea luminosa: sarà il caso di occuparsene più tardi, quando anche i percorsi secondari cominceranno ad essere battuti dai nemici.