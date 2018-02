Metal Gear Survive Guida: consigli e strategie utili per il multiplayer

Nonostante abbia alcuni punti in comune con il quinto capitolo della serie regolare, l'esperienza offerta da Metal Gear Survive è notevolmente diversa e potrebbe mettere in seria difficoltà anche i fan più navigati.

Con questa guida vi forniremo alcuni consigli che si riveleranno particolarmente utili nel corso delle prime ore di gioco nella modalità multiplayer, che vi aiuteranno a districarvi tra le innumerevoli possibilità offerte dal nuovo titolo di Konami.

Campo base e preparazione

Innanzitutto, prima di lanciarvi nella vostra prima missione online, trascorrete quanto più tempo possibile all'interno del Campo Base. Qui potrete pianificare la missione con il resto della squadra, creare oggetti, gestire le scorte e testare le armi senza preoccuparvi delle munizioni. Una volta iniziata la partita, vi ritroverete nei pressi dell'Escavatore Wormhole, un dispositivo che va assolutamente difeso dall'attacco dei vaganti, creature molto simili ai classici zombie, dalla cui testa spunta un cristallo rosso. All'inizio, non potrete contare su armi particolarmente efficaci, dal momento che avrete in dotazione giusto un coltello e poco altro. Dopo l'atterraggio, avrete diverso tempo a disposizione per prepararvi. In questa fase non dovete far altro che andare in giro per la mappa a recuperare risorse premendo il tasto Quadrato/X sul controller. Sostanzialmente, qualsiasi oggetto di piccole dimensioni può essere trasformato in materiale accumulabile nel proprio inventario: ad esempio, i pneumatici verranno trasformati in gomma, e così via.

Combattere e difendere la posizione

L'interfaccia utente di Metal Gear Survive è strutturata in maniera sensibilmente diversa rispetto agli altri capitoli del franchise. Alla sinistra del vostro personaggio è presente una barra bianca, che rappresenta la sua salute, e una blu, associata alla resistenza/stamina. Alla sua destra ci sono tre slot. Quello al centro indica l'arma equipaggiata, mentre gli altri due sono associati agli oggetti. Premete Freccia Su o Freccia Giù sulla Croce Direzionale per cambiare l'arma, Freccia Sinistra o Freccia Destra per selezionare gli oggetti. Se volete utilizzare quello nello slot di sinistra, dovete premere L1/LB, per quello di destra invece R1/RB.

L'obiettivo delle partite multiplayer di Metal Gear Survive è molto semplice: difendere e sopravvivere. Grazie al Banco da lavoro accessori situato nei pressi dell'Escavatore potrete costuire recinzioni e barricate di vario genere sfruttando i materiali reperiti sul campo di battaglia. Queste, se posizionate con intelligenza in punti strategici, si riveleranno utilissime per rallentare l'avanzata dei vaganti. Durante le ondate, cercate di risparmiare il più possibile le munizioni. Le armi da fuoco sono piuttosto rare sul campo di battaglia e per costruirle su un Banco di Lavoro è necessaria la Polvere da Sparo, a sua volta ottenibile completando le missioni online. In altre parole, durante le prime partite la vostra potenza di fuoco sarà piuttosto contenuta, e se finite le munizioni dovrete affidarvi necessariamente alle armi corpo a corpo. Per costruire le armi migliori avrete bisogno di un Banco da lavoro armi di livello avanzato, ma per sbloccarlo dovrete salire di livello con l'energia Kuban e trascorrere un bel po' di tempo all'interno della modalità. Spesso, tra un'ondata e l'altra, verranno attivati degli obiettivi opzionali. Non sono obbligatori, ma il loro completamento vi ricompenserà con armamento di alta qualità, come i Walker Gear, che può rivelarsi molto utile per completare tutte le ondate ed ottenere un punteggio estrazione elevato.

Il quantitativo di energia Iris estratta potete tenerlo sotto controllo nell'angolo inferiore destro dello schermo. Maggiore sarà l'energia estratta dall'Escavatore wormhole, più alto sarà il punteggio a fine partita (che può variare da D ad A+), migliori saranno le ricompense utilizzabili nelle partite successive. Per questo motivo, dovete proteggerlo a tutti i costi! Se viene danneggiato dai nemici, estrarrà meno energia. Un minor quantitativo di energia si traduce in punteggi più bassi e ricompense inferiori.

Cibo, acqua e medicinali

Durante le partite dovrete monitorare attentamente anche la fame e la sete del vostro personaggio. Per controllare il suo stato sarà sufficiente entrare nella scheda Personale del Menu Principale: i livelli di fame e sete sono indicati mediante delle percentuali, che diminuiscono con il passare del tempo e possono scendere fino allo 0%. Per evitare che avvenga ciò dovrete, molto semplicemente, mangiare e bere. I pasti vanno preparati, e per farlo dovrete cacciare gli animali. Potrete individuare le migliori zone di caccia aprendo la Mappa nel Menu Principale, ci penserà l'Intelligenza Artificiale Virgilio le indicherà per voi. L'acqua, invece, potrete recuperarla da un lago, anche se non sarà esattamente limpida. Con il passare del tempo e salendo di livello otterrete ricette migliori che vi permetteranno di preparare cibo più nutriente e acqua pulita.

Come ogni altra cosa in Metal Gear Survive, anche i medicinali vanno creati utilizzando i materiali reperiti sul campo presso il Banco da lavoro apposito. Esistono farmaci differenti per ogni tipo di ferita o malattia:

Bende - per trattare le lacerazioni

Bevanda Energetica - per ridurre l'affaticamento

Kit fasciatura - per trattare le distorsioni

Impiastro - per trattare le contusioni

Medicina intestinale - per curare l'avvelenamento da cibo e acqua sporca

Kit emostatico - per arrestare il sanguinamento

Antidoto - per curare l'avvelenamento

Siero - per curare avvelenamenti di grado severo

Antibiotici - per trattare le infezioni

Come Salire di livello

Per salire di livello serve Energia Kuban, che può essere ottenuta uccidendo i nemici e completando le missioni, sia in solitaria che in compagnia di altri giocatori. Ogni volta che salirete di livello otterrete un Punto Abilità utilizzabile per potenziare il vostro personaggio. I punti possono essere spesi presso l'Istruttore Abilità nel Campo Base, un dispositivo accessibile solamente dopo il completamento della prima missione della storia assegnata dall'intelligenza artificiale Virgilio. Nella colonna a sinistra della schermata delle abilità sono presenti le statistiche Forza, Vitalità, Destrezza e Robustezza, tutte potenziabili su più livelli. Nella sezione centrale ci sono le abilità legate alle armi, come alcune combo effettuabili con le varianti a una mano, a due mani oppure pesanti. Nella colonna destra, infine, trovate le abilità legate al personaggio, come la capacità di pestare i nemici per infliggere danni extra oppure la schivata. Avrete l'imbarazzo della scelta, scegliete quelle che si adattano maggiormente al vostro stile di gioco.