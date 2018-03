Metal Gear Survive Guida: le migliori abilità da utilizzare in gioco

Gli skill tree dipresentano al giocatore una considerevole quantità di opzioni. Data l'ampia scelta, sarà fondamentale selezionare per primi i perk che possono rivelarsi più utili ad affrontare le iniziali ore di gioco. Vediamo insieme quelli che, a nostro avviso, possono rivelarsi i più adatti per buona parte dei giocatori.

Come già accennato nella guida alle sottoclassi, abbiamo a che fare con 40 livelli (ognuno dei quali consente l’acquisto di un perk) per la classe di base, quella del Sopravvissuto, e ulteriori 29 livelli per ciascuna delle sottoclassi sbloccabili nel postgame. In questa guida, tuttavia, ci concentreremo sui primissimi livelli in Metal Gear Survive e, con essi, i primissimi perk sui quali consigliamo di concentrarsi.

Premesse

Buona parte dei consigli elencati in questa guida si basa su una premessa fondamentale: il combattimento corpo a corpo, almeno nelle prime ore di gioco, sarà il vostro pane quotidiano. Chiarendo che anche l’arco sia uno strumento letale, nelle mani giuste, e che sia possibile craftare una pistola relativamente presto e senza difficoltà, è indubbio che i confronti ravvicinati saranno piuttosto frequenti.

Bonus FRZ

Il nome parla per sé: il “Bonus FRZ” non ha effetti particolari, se non quello di migliorare i nostri danni nel corpo a corpo. Richiamandoci alle premesse con le quali abbiamo introdotto la guida, Bonus FRZ è un perk al quale consigliamo caldamente di dare priorità. Del resto, in un gioco che si fa spesso caotico, più alto sarà l’output di danno, più velocemente potremo passare al prossimo nemico.

Combo stoccata

Il perk Combo stoccata appartiene ai perk relativi alle lance (o, più in generale, alle armi da stoccata). Queste ultime sono particolarmente utili nelle prime fasi di gioco (e in generale), sia per la loro gittata, che permette di mantenere tra noi e il nemico una relativa distanza di sicurezza, sia per la loro capacità di colpire agevolmente attraverso le recinzioni. A tutto ciò si aggiunge poi l’IA non sempre brillante dei nemici, che li spingerà spesso ad ammassarsi contro suddette recinzioni, semplificandoci enormemente la vita nel processo.

Di tutti i perk legati alle lance, comunque, Combo stoccata risulta forse il più utile: avere a disposizione combo più lunghe, infatti, aumenterà considerevolmente il nostro output di danno, permettendoci di sfoltire il più rapidamente possibile i nugoli di nemici ammassatisi sulle nostre recinzioni.

Scatto laterale

Non sempre sarà facile mantenere le distanze o colpire i nemici da dietro una recinzione: quando le difese cadono e i nemici corrono verso di noi, dobbiamo essere pronti a reagire agevolmente ed evitare danni. Scatto laterale, in tal senso, può rivelarsi un perk davvero prezioso: ci permette infatti di schivare in qualsiasi direzione mentre prepariamo un attacco, fatto che rende il potenziamento, specialmente se stiamo puntando alla massima efficienza nel corpo a corpo, assolutamente fondamentale.

Attacco con tuffo

Come suggerisce il nome, il perk attacco con tuffo ci permette di sferrare un colpo di considerevole potenza mentre stiamo cadendo da un luogo sopraelevato. La particolare utilità del perk, soprattutto nelle prime fasi di gioco, deriva nuovamente dalle limitatezze dei nemici che affronteremo: vi accorgerete ben presto, infatti, che i nemici in questioni sperimentano non poche difficoltà nel momento in cui il vostro avatar va a rifugiarsi in un luogo sopraelevato; quando ciò accade, non sono assolutamente in grado di raggiungervi.

Ed è qui che entra in gioco il perk: quando vi ritrovate alle strette, rifugiatevi in un luogo elevato, curatevi a dovere e rigettatevi nella mischia con un bell’attacco in caduta.