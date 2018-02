Metal Gear Survive: in arrivo nuovi contenuti, tra cui un livello di difficoltà aggiuntivo

In contemporanea con l'arrivo nei negozi diha annunciato i primi contenuti del supporto post-lancio, in arrivo durante il prossimo mese di marzo.

Nello specifico, la compagnia ha svelato un nuovo livello di difficoltà (Difficile) per le missioni quotidiane e settimanale, nuove missioni co-op con regole inedite, la possibilità di modificare i controlli durantele partite e un ribilanciamento del sistema di calcolo del punteggio.

Le novità però non sono finite qui perchè dal 23 febbraio Konami sbloccherà alcuni contenuti bonus non meglio spcificati per festeggiare il lancio del gioco. In attesa della recensione completa, vi proponiamo il resoconto delle prime ore della modalità Single Player di Metal Gear Survive.