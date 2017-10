Metal Gear Survive: Konami farà un nuovo annuncio domani

Con un breve post pubblicato sul profilo Twitter del gioco,ha anticipato l'arrivo di un nuovo annuncio legato aper la giornata di domani. Purtroppo non è stato svelato alcun dettaglio in merito, anche se è plausibile che una data di lancio, ad oggi sconosciuta, possa essere annunciata in questa occasione.

Metal Gear Survive è un capitolo spin-off della serie Konami, che per la prima volta non vede alla direzione il suo ideatore, Hideo Kojima. Il gioco conterrà una campagna single player e una modalità co-op fino a quattro giocatori: l'obiettivo principale, come suggerito dal titolo, sarà quello di sopravvivere alle pressanti ondate di nemici, e per farlo i giocatori dovranno fabbricare armi sempre più potenti e innalzare barricate sempre più resistenti.

Metal Gear Survive è atteso nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo travate una galleria di screenshot mostrati alla Gamescom 2017.