Metal Gear Survive: a marzo verrà aggiunta una nuova tipologia di missione co-op via DLC

ha svelato i primi dettagli sui contenuti post-lancio che arricchiranno l'esperienza di Metal Gear Survive , spin-off della celebre serie creata da Hideo Kojima.

Nel corso del prossimo mese, in una data non meglio precisata, faranno il loro debutto via DLC le Rescue Missions, una nuova attività cooperativa nella quale i giocatori saranno chiamati a salvare dei soldati bisognosi d'aiuto. "Rispetto alle Salvage Missions, queste richiederanno un nuovo livello di cooperazione e gioco di squadra", ha dichiarato la casa giapponese. Purtroppo, non sono state fornite ulteriori informazioni.

Le missioni giornaliere e settimanali, invece, in futuro garantiranno nuove ricompense e prevederanno condizioni di battaglia inedite, al fine di variare ulteriormente il gameplay e invogliare i giocatori a mettere in atto nuove strategie sul campo.

Vi ricordiamo che Metal Gear Survive è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. I videogiocatori britannici non lo hanno accolto in maniera particolarmente calorosa e non è andato oltre la sesta posizione della classifica di vendita settimanale. Lo sapevate che nel gioco c'è un messaggio nascosto indirizzato a Kojima Productions?