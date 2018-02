Metal Gear Survive: un messaggio nascosto inneggia a Kojima Productions

Alcuni utenti di NeoGAF hanno scoperto inun Easter Egg che inneggia a, il vecchio team di produzione dismantellato e inglobato in Konami dopo l'addio del papà di Metal Gear.

Il messaggio in questione è stato ricomposto unendo le iniziali dei nomi dei soldati, le prime lettere in questione compongono infatti la frase KJP Forever, ovvero "Kojima Productions per sempre". A questa frase fanno seguito anche altri messaggi come "Bastard Yota" e "Cunning Yuji".

Questi due ultimi messaggi sembrano riferiti a Yota Tsutsumizaki e Yuji Korekado, rispettivamente Lead Designer e Producer del progetto Metal Gear Survive. Sembra che i membri del team abbiano quindi voluto sfogare le proprie frustrazioni con una serie di riferimenti ben poco carino ai responsabili dello sviluppo, manifestando il proprio amore per Kojima Productions.

Al momento, in ogni caso, l'Easter Egg in questione non è stato commentato da Konami e non è escluso che l'interpretazione possa essere del tutto diversa rispetto a quella riportata su NeoGAF.