Metal Gear Survive: nuova Open Beta dal 16 al 18 febbraio, anche su PC

ha annunciato una seconda Open Beta di Metal Gear Survive per PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta anche su PC Windows.

La Beta inizierà il 16 febbraio e terminerà il 18 dello stesso mese, durante la fase di test sarà possibile provare tre diverse missioni su due diverse mappe, giocabili in co-op fino ad un massimo di quattro giocatori. Coloro che hanno già scaricato il client dovranno riscaricare solamente un piccolo update.

Konami proporrà anche due diverse missioni giornaliere, inoltre tutti i giocatori che parteciperanno alla Beta riceveranno una bandana, la maschera Metal Gear Rex e la piastrina Fox Hound da usare nel gioco completo, in arrivo il 22 febbraio 2018 su Pc, PlayStation 4 e Xbox One.