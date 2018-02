Metal Gear Survive: la nuova Open Beta parte questa notte su PC, PS4 e Xbox One

A partire da questa notte e fino alle 16:00 del 18 febbraio, la nuova Open Beta disarà disponibile anche in Europa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, permettendo a tutti gli utenti di provare con mano la modalità co-op del gioco.

A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 16:00 del 18 febbraio, tutti i fan potranno provare la modalità co-op, giocare le missioni e partecipare agli eventi live. La beta PC include due mappe con tre missioni in modalità co-op. I giocatori che parteciperanno alla beta otterranno degli oggetti bonus in-game che potranno utilizzare a partire dal lancio del gioco e che sono:

Fox Hound name plate

Metal Gear Rex head accessory

Bandana accessory

Ricordiamo che Metal Gear Survive sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) dal 22 febbraio 2018.