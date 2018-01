Metal Gear Survive: nuovi dettagli su armi e nemici dal rating ESRB

L'ente ESRB ha fornito nuove informazioni su Metal Gear Survive , svelando ulteriori dettagli sui nemici e le armi che troveremo nel gioco. A quanto pare, nel corso delle partite dovremo vedercela contro soldati infetti e creature aliene.

"Questo è un gioco d'azione in cui i giocatori aiuteranno un soldato a ritrovare la strada di casa dopo essere stati trasportati in una dimensione alternativa. Si intraprenderanno missioni per esplorare un mondo ostile, alla ricerca di risorse per fabbricare armi / attrezzature e salvare altri sopravvissuti.

Lungo la strada, i giocatori useranno pistole, mitragliatrici, torrette automatiche, trappole ed esplosivi per combattere creature aliene cristallizzate e soldati infetti in frenetici scontri a fuoco. Durante i combattimenti si sentiranno grandi esplosioni e urla di dolore.", questa la descrizione di Metal Gear Survive riportata sul sito dell'ente ESRB.

A quanto pare, dunque, l'avventura avrà luogo in una dimensione alternativa e vedrà la comparsa di creature aliene e soldati infetti. Ricordiamo che grazie alla Beta pubblica in arrivo, inoltre, sarà possibile provare Metal Gear Survive a partire dal 18 gennaio.