Metal Gear Survive: oltre trenta minuti di gameplay, single player, multiplayer e Orda

A inizio settimana il nostrosi è recato a Parigi per provare con mano Metal Gear Survive : oltre alle impressioni che avete potuto leggere nell'anteprima, vi proponiamo anche tre video gameplay registrati proprio in occasione della prova su strada.

In apertura e in calce alla notizia trovate tre video di Metal Gear Survive tratti dallo Story Mode, dalla modalità multiplayer e dalla modalità Orda single player: tre filmati che vi permetteranno di farvi una idea precisa sulle principali caratteristiche di gioco in singolo e multiplayer.

Metal Gear Survive sarà disponibile dal 22 febbraio in Europa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'Open Beta è ora accessibile a tutti gli utenti console, partecipando alla fase di test riceveranno un codice per riscattare un name plate Fox Hound, Metal Gear Rex Head e una bandana da utilizzare nel gioco completo. Buon divertimento!