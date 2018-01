Metal Gear Survive: Open Beta disponibile ora su PS4 e Xbox One

E' ora ufficialmente aperta l'Open Beta di Metal Gear Survive : da oggi e fino al 21 gennaio, i giocatori potranno scaricare il client da PlayStation Store e Xbox Store e provare il nuovo spin-off della serie

La fase di test permetterà di testare la modalità multiplayer co-op e di provare le principali meccaniche di gameplay legate alla costruzione, alla difesa e al combattimento. Tutti i partecpanti all'Open Beta riceveranno un codice per riscattare un name plate Fox Hound, Metal Gear Rex Head e una bandana da utilizzare nel gioco completo.

Metal Gear Survive uscirà il 22 febbraio su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam), la Beta Pubblica è attualmente prevista solo su console e andrà avanti fino al 21 gennaio.