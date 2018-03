Metal Gear Survive: la patch 1.03 è ora disponibile al download

Nella giornata di ieriha pubblicato laper, un aggiornamento di piccole dimensioni che tuttavia ha sistemato un problema presente dal day one.

Grazie ad essa, infatti, è stato risolto un bug che provocava la disconnessione dai server con alcune tipologie di router non meglio specificate. Questa è l'unica novità, dal momento che la patch non ha aggiunto nessun altro tipo di contenuto o modifica. Gli utenti che avevano problemi, in ogni caso, l'avranno sicuramente accolta con entusiasmo.

Intanto, Konami ha anche annunciato che gli utenti Xbox One che hanno avuto problemi con gli oggetti del preordine riceveranno alcuni bonus, la cui natura non è ancora stata rivelata. Nel corso di queste mese, invece, tutte le edizioni del gioco riceveranno tanti nuovi contenuti, come il livello difficile per missioni giornaliere e settimanali, e nuove tipologie di incarichi cooperativi, come le Rescue Mission.

Vi ricordiamo che Metal Gear Survive è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. A quanto pare, le vendite del gioco non stanno andando particolarmente bene. Nel Regno Unito ha fatto registrare risultati decisamente inferiori a quelli conseguiti da Metal Gear Rising: Revengeance e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain al lancio.