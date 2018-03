Metal Gear Survive: la patch 1.04 con le nuove missioni cooperative è ora disponibile

Quest'oggiha pubblicato l'per Metal Gear Survive che introduce le, un nuovo tipo di attività cooperativa.

L'obiettivo delle Missioni di Recupero è quello di evacuare i sopravvissuti della Charon Corps scomparsi dopo il fallimento di una Missione di Salvataggio. I giocatori sono chiamati ad utilizzare le Unità di Intercettazione e di Difesa al fine di trovare un via d'uscita sicura, mentre respingono le immancabili orde di nemici. Per l'occasione, prenderà il via l'evento The Captive Ferrymen, dedicato alla nuova tipologia di missioni, grazie al quale sarà possibile ottenere risorse, energia Kuban e Battle Point.

La patch 1.04 ha anche introdotto nuove opzioni di personalizzazione dei controlli non meglio specificate, oggetti per il miglioramento di armi ed equipaggiamenti (leggendari) e i consueti bug fix e bilanciamenti di varia natura. D'ora in avanti, inoltre, l'aumento della velocità di scavo dell'Escavatore Wormhole si rifletterà sul punteggio personale.

Metal Gear Survive è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento 1.03 pubblicato due settimane fa si limitò invece a risolvere alcuni problemi di connessione.