Metal Gear Survive: le prime recensioni della stampa internazionale non sono esaltanti

Metal Gear Survive è disponibile da due giorni su PC e console, ma la necessità di dover valutare con attenzione l'importante componente multiplayer ha ritardato la pubblicazione di molte recensioni, tra cui la nostra.

Alcune testate, in ogni caso, si sono già sbilanciate, ma i voti ricevuti dall'ultima fatica di Konami non paiono particolarmente positivi. Nel momento in cui vi scriviamo, Metal Gear Survive ha una media di poco superiore alla sufficienza, pari a 63 su Metacritic (basata su otto recensioni). Rimaniamo in attesa di ulteriori valutazioni, in modo da avere un quadro più preciso. A seguire trovate i primi voti pubblicati, che oscillano dal 50 al 70:

Arena Juegos | 70

GamesRadar+ | 70

Vandal | 70

IGN | 65

USGamer | 60

Cheat Code Central | 60

The Daily Dot | 50

Trusted Reviews | 50

Voi cosa ne pensate al riguardo? Lo avete acquistato? Metal Gear Survive è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nostra pagine trovate le prime impressioni sulla modalità per giocatore singolo, che potete leggere in attesa della recensione. Intanto, la redazione di Digital Foundry ha già colto l'occasione per analizzare il comparto tecnico del titolo su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.