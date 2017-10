ha aggiornato il sito ufficiale dicon una importante indicazione: secondo quanto riportato, il gioco richiederà una connessione continua alla rete anche per le partite single player.

Per giocare in multiplayer su console sarà ovviamente richiesto un abbonamento attivo a PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold, inoltre come vedete nell'immagine qui sotto, il publisher specifica che per giocare è necessaria una connessione a internet, anche nel caso di partite single player.

Ricordiamo che Metal Gear Survive sarà disponibile dal 22 febbraio 2018in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.