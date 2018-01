Metal Gear Survive richiederà una connessione continua alla rete anche in single player

ha pubblicato la copertina definitiva diper il mercato europeo, dalla quale emerge un dettaglio non rivelato in precedenza, ovvero la necessità di essere sempre connessi alla rete per giocare, anche in single player.

Come evidenziato da un piccolo avviso nella parte bassa, il gioco sarà Always Online e richiederà una connessione persistente anche nel caso di partite in single player. Con ogni probabilità la connessione è necessaria per sincronizzare salvataggi e progressi sui server, di fatto senza essere connessi alla rete non sarà possibile avviare il gioco.

Da notare anche la classificazione PEGI 16+, leggermente più bassa rispetto al +18 di Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Ricordiamo che Metal Gear Survive sarà disponibile in Europa dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.