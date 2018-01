Metal Gear Survive: rivelati i requisiti minimi e consigliati dell'edizione PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS necessario)

Processore: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) o superiore; Quad-core o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) o superiore (DirectX 11)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile DirectX 9.0c

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS necessario)

Processore: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) o superiore; Quad-core o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c (Surround Sound 5.1)

A poco meno di un mese dal lancio di, spin-off e primo capitolo della serie nato dopo l'addio di Hideo Kojima,ha diffuso su Steam idell'edizione PC.Eccoli di seguito:sarà disponibile a partire dal 22 febbraio su PC, Playstation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye trovate due ore di gameplay della beta e il nostro video speciale in cui Francesco Fossetti ci spiega bene la storia, il multiplayer, le meccaniche e tutto ciò che c'è da sapere. Ricordiamo, infine, che recentementeha confermato che nel gioco non saranno presenti le casse premio