Metal Gear Survive: sei minuti di gameplay in single player

IGN.com ha pubblicato in esclusiva un video gameplay che mostra sei minuti di gioco tratti dalla modalità single player di, lo spin-off della seriein uscita a febbraio su PC e console.

Potete vedere il filmato a questo indirizzo, il video permette di farsi una prima idea sul comparto tecnico e sulle principali meccaniche di gioco, tra cui il sistema di crafting e crescita del personaggio.

Per provare con mano Metal Gear Survive vi basterà attendere poco più di dieci giorni, L'Open Beta è infatti prevista dal 18 al 21 gennaio su Xbox One e PlayStation 4. la fase di test permetterà di provare la modalità co-op insieme a un massimo di tre amici, tutti i giocatori che parteciperanno alla Beta Pubblica otterranno un contenuto bonus da utilizzabile nel gioco completo.

Metal Gear Survive uscirà il 22 febbraio 2018 in Europa su PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4, in formato digitale e retail.