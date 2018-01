Metal Gear Survive, Dragon Ball FighterZ e Dark Souls giocati oggi su Twitch e YouTube

Triplo appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma tre trasmissioni dedicate a

Alle 15:00 proveremo in diretta l'Open Beta di Metal Gear Survive mentre alle 17:00 spazio a Schiaccisempre che giocherà con la Beta di Dragon Ball FighterZ, recentemente estesa di 24 ore.. Alle 21:00, invece, secondo episodio della run di Dark Souls, giocato da Alessandro Bruni.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.