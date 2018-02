Metal Gear Survive: lo slot per il secondo personaggio vi costerà 10 euro

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra , pare proprio che per creare un secondo personaggio in Metal Gear Survive bisognerà mettere mano al portafogli: un secondo slot dedicato richiederebbe infatti una spesa di 9,99 euro.

Una volta avviato Metal Gear Survive, vi verrà richiesto di creare il vostro personaggio da impiegare nella Campagna e nella modalità multiplayer. Nel caso vogliate accostargli un secondo personaggio, magari per alternarlo con il primo o semplicemente per farlo utilizzare a un altro membro della famiglia, sarà necessario acquistare un nuovo slot apposito al costo di 1.000 Survival Coins (la valuta interna al gioco).

Il problema è che i Survival Coins vanno acquistati con soldi reali dagli Store PlayStation/Xbox/Steam, e in questo caso dovrete optare per il pacchetto da 1.150 SC venduto a 9,99 euro. In parole povere, se volete creare un secondo personaggio da avere sempre a portata di mano dovrete sborsare circa 10 euro per acquistare il relativo slot.

In alternativa avete due possibilità: tornare al Campo Base e cambiare l'aspetto del vostro personaggio (ma alcune caratteristiche come il sesso non potranno essere modificate), oppure creare un nuovo personaggio da zero ricominciando una nuova partita. Cosa ne pensate di questa scelta adottata da Konami?