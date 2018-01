Metal Gear Survive spiegato bene: storia, gameplay e multiplayer, tutto quello che c'è da sapere in un video

Volato a Parigi per provare in anteprima, il nuovo spin-off della serie ideata da Hideo Kojima, il nostro Francesco Fossetti ci spiega più nel dettaglio tutte le caratteristiche principali della produzione

Dalla storia al multiplayer, passando per le principali dinamiche di gameplay del nuovo gioco della serie Metal Gear. Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Metal Gear Survive ricordandovi che la Beta Pubblica di MG Survive si terrà dal 28 al 21 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One.

Tutti i giocatori che parteciperanno alla fase di test otterranno un contenuto aggiuntivo non meglio specificato utilizzabile nel gioco completo. Metal Gear Survive uscirà il 22 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).