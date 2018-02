Metal Gear Survive: usare il gioco per cercare una relazione va contro le regole di Konami

Il sito PlayStation LifeStyle ha diffuso parte dell'accordo EULA di, ovvero l'elenco delle clausole contrattuali che i giocatori accettano semplicemente avviando il software. Tra queste, troviamo il divieto di usare il gioco come app per instaurare nuove relazioni.

Secondo quanto riportato in due diversi punti, Konami fa sapere che in Metal Gear Survive "è vietato cercare una relazione con altre persone" o utilizzare il gioco "con l'intento principale di instaurare una relazione". Inoltre, la compagnia giapponese vieta di utilizzare immagini, artwork, sequenze di gioco o dialoghi di Metal Gear Survive per azioni di propaganda elettorale.

Metal Gear Survive sarà disponibile in Europa dal 22 febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, recentemente è trapelata la lista dei trofei del gioco.