Metal Gear Survive: vediamo le prime tre ore di gameplay

, già disponibile in Nord America, si appresta ad arrivare sulle sponde europee nella giornata di domani, 22 febbraio. Nell'attesa, vi proponiamo in cima alla notizia la replica della live dedicata al titolo Konami giocata dal nostro Francesco Fossetti durante questa mattinata.

Il filmato vi consente di assistere alle prime tre ore di gameplay, utili ad inquadrare le meccaniche e le caratteristiche principali dello spin-off della serie ideata da Hideo Kojima. Metal Gear Survive prende luogo tra le vicende narrate in Metal Gear V: Ground Zeroes e The Phantom Pain. I giocatori, inghiottiti da un misterioso wormhole, si ritroveranno a dover far fronte alla minacca portata da misteriose creature corrotte.

Metal Gear Survive uscirà in Europa domani, 22 febbraio. A questo indirizzo trovate la liste dei trofei del gioco, mentre qui potete dare uno sguardo al trailer di lancio.