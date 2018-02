Metal Gear Survive: vendite molto inferiori a MGSV e Rising nel Regno Unito

Stando ai dati diffusi dae dall'analista Daniel Ahmad, Metal Gear Survive è stato protagonista di un debutto piuttosto sottotono nel Regno Unito: il gioco, infatti, è riuscito malapena a vendere il 5% di quello che aveva totalizzatonello stesso periodo.

Come riportato sul forum di ResetEra, i dati diffusi da GFK Chart-Track e da Daniel Ahmad sembrano parlare abbastanza chiaro: durante la settimana di debutto nel Regno Unito, Metal Gear Survive ha venduto l'85% delle copie in meno rispetto a Metal Gear Rising: Revengeance, riuscendo ad eguagliare solo il 5% delle unità vendute da Metal Gear Solid V nello stesso periodo di tempo. Tirando le somme, la versione PlayStation 4 del titolo risulta solo in 13° posizione nella classifica dei singoli formati, con l'edizione Xbox One al 33° posto.

La situazione non è delle più rosee nemmeno su Steam, dove il numero di utenti attivi su Metal Gear Survive non rientra nemmeno nella top 50. Ricordiamo che in Giappone, tuttavia, il nuovo spin-off survival di Metal Gear è riuscito a debuttare in terza posizione con oltre 31.000 copie vendute.