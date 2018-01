Come molti spin-off,è un titolo a tratti derivativo. Ricicla in maniera esplicita elementi estratti da, senza preoccuparsi di rivendicare una propria identità. Il titolo, tuttavia, sembra avere le doti per rivelarsi un buon survival.

Si presenta con un comparto multigiocatore impegnativo, un senso di progressione stimolante ed un’ambientazione inaspettatamente curata. D'altro canto resta da valutare la varietà degli incarichi principali e, soprattutto, il bilanciamento complessivo e la quantità di contenuti.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Metal Gear Survive ricordandovi che il gioco uscirà il 22 febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.