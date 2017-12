Metal Gear Survive: video gameplay per la campagna e informazioni sulla Beta

ha oggi pubblicato un nuovo video di gameplay diche mostra per la prima volta la campagna single player del capitolo spin-off della serie originariamente ideata da Hideo Kojima.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, si avvale del commentary del producer di Konami, che qui ci introduce le meccaniche base di sopravvivenza e del gameplay. Ricordiamo che il comparto single player di Survive richiederà una costante connessione a Internet.

Konami ha inoltre annunciato una una sessione beta dal 18 al 21 gennaio 2018: i giocatori avranno la possibilità di partecipare alla modalità co-op e costruire, difendere e combattere insieme ai loro amici. La beta sarà disponibile per il download per le piattaforme PS4 e Xbox One, e i giocatori che parteciperanno alla beta otterranno un contenuto aggiuntivo che potranno utilizzare quando acquisteranno la versione finale del gioco.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Metal Gear Survive sarà disponibile in Europa per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) dal 22 febbraio 2018. A questo indirizzo potete consultare i bonus pre-order del gioco.