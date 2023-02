Metal Gear ha venduto quasi 60 milioni di copie, PES supera quota 100 milioni

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Konami ha rivisto al ribasso le stime di guadagno per l'anno fiscale in corso, il publisher giapponese ha inoltre approfittato dell'occasione per rivelare i dati di vendita aggiornati delle sue serie principali.

Scopriamo così che la serie PES ha venduto 112.5 milioni di copie dal 1995 ad oggi, Metal Gear si ferma a 59.5 milioni dal 1987 ad oggi, mentre la serie di giochi di baseball PAWAFURU PUROYAKYU (poca nota in Occidente) ha totalizzato 24.4 milioni di unità dal 1994, tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda invece il settore mobile, eFootball ha raggiunto quota 500 milioni di download al febbraio 2022 mentre Yu-Gi-Oh Duel Links raggiunge i 150 milioni al marzo 2022. JIKKYOU PAWAFURU PUROYAKYU si ferma a 47 milioni mentre PROFESSIONAL BASEBALL SPIRITS A (Ace) tocca i 30 milioni di download.

Nonostante le critiche dunque eFootball si è rivelato un successo con ben mezzo miliardo di download, Konami dal canto suo continuerà ad investire sui giochi free to play senza tralasciare però i giochi premium, come dimostra il rilancio della serie Silent Hill con vari progetti (tra cui Silent Hill 2 Remake) in uscita tra il 2022 e il 2023.