Metal Hellsinger, annunciata la data d'uscita: potete già giocare la demo

Durante lo show del Summer Game Fest c'è stato spazio anche per i demoni infernali di Metal: Helsinger, diabolico sparatutto in prima persona a ritmo di metal.

I ragazzi di The Outsiders, supportati dal publisher Funcom, hanno svelato che Metal: Hellsinger verrà pubblicato il 15 settembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. A supportare l'annuncio c'hanno pensato un nuovo trailer pieno di pallottole, demoni che muoiono male e musica metal, e il lancio immediato di una demo gratuita, che permette di giocare ad un intero livello al ritmo dei brani interpretati da Alissa White-Glüz.

Metal: Hellsinger | Scarica demo gratuita

Metal: Hellriser vi metterà nei panni dell'Ignota (un'entità metà umana, metà demone e ossessionata dalla vendetta) in una storia narrata da Troy Baker. Trattandosi di un FPS ritmico, la capacità di sparare a tempo di musica migliorerà notevolmente le vostre prestazioni. A tal proposito, Metal: Helriser pomperà nelle vostre orecchie una colonna sonora metal originale composta appositamente per il gioco, con parti cantate da icone del genere come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer).