Metal Hellsinger sarà a Colonia con il più grande concerto della storia della Gamescom

Dopo essersi premurati di annunciare la data di lancio di Metal Hellsinger, i vertici di Funcom confermano la loro partecipazione alla Gamescom 2022 con un grande concerto che vedrà alternarsi sul palco della kermesse videoludica di Colonia gli acclamati artisti metal di questo atteso "sparatutto rockettaro".

I patiti di musica metal che si recheranno a Colonia tra qualche giorno per immergersi nelle atmosfere della Gamescom 2022 avranno così l'opportunità di assistere al concerto organizzato da Funcom e The Outsiders per festeggiare la partecipazione di Metal Hellsinger all'evento videoludico tedesco.

Lo spettacolo musicale vedrà alternarsi sul palco alcune delle voci più incredibili coinvolte nella realizzazione del nuovo shooter ritmico in salsa heavy metal di Funco, come le icone Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Glüz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) e James Dorton (Black Crown Initiate.

Il concerto sarà a ingresso libero e, grazie all'ampio spazio offerto da un'intera hall del complesso di stand della Gamescom 2022, potrà accogliere migliaia di persone: chi non potrà recarsi di persona allo spettacolo potrà comunque goderselo in livestream sui canali social di Funcom e The Outsiders. I primi 200 ad arrivare al concerto riceveranno un'esclusiva bag piena di merchandising a tema Metal Hellsinger.

Il concerto di Metal Hellsinger si svolgerà dalle ore 19:00 del 25 agosto. I brani in scaletta saranno ovviamente quelli della colonna sonora ufficiale di Metal Hellsinger, uno sparatutto a tinte horror che vedrà gli utenti cimentarsi in sparatorie, mosse finali e scatti "a tempo", seguendo una musica adattiva che aiuterà il nostro eroe a canalizzare la propria forza e garantirgli, così facendo, lo sblocco di abilità speciali e poteri ancora più devastanti. Eccovi un piccolo assaggio dell'esperienza di gioco promessa da Funcom nello spettacolare video di Metal Hellsinger con Serj Tankian.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di Metal Hellsinger è previsto per il 15 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.