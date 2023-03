Metal Hellsinger: c'è Cristina Scabbia dei Lacuna Coil nel nuovo DLC Dream of the Beast!

Metal Hellsinger sta per diventare ancora più ricco di contenuti. Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Outsiders annunciano l'arrivo del nuovo DLC Dream of the Beast per il frenetico FPS con elementi da Rhythm Game, la cui uscita non è nemmeno troppo distante.

Dream of the Beast sarà infatti disponibile per il download su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 29 marzo 2023. La novità principale del contenuto scaricabile sarà l'inclusione di due brani inediti realizzati con il contributo di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e Will Ramos dei Lorna Shore. Entrambe le tracce musicali originali in arrivo, assieme al resto dei brani già inclusi nella colonna sonora del gioco, potranno essere scelte come sottofondo durante il gameplay tramite la nuova opzione Song Selection, che verrà inclusa nel gioco attraverso un update gratis pronto per essere pubblicato anch'esso il 29 marzo, assieme al DLC.

Le novità di Dream of the Beast non finiscono comunque qui: il DLC aggiungerà anche un'arma inedita, la mitragliatrice Red Right Hand, accompagnata da tre costumi aggiuntivi che forniscono modificatori unici al gameplay. Non è invece prevista l'inclusione di nuovi livelli o scenari, tuttavia le aggiunte di Dream of the Beast in termini di musiche, armi ed abiti mettono a disposizione approcci del tutto nuovi alla frenetica campagna dell'opera targata The Outsiders.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Metal Hellsinger. Lo scorso dicembre Metal Hellsinger è arrivato a quota un milione di giocatori, sbarcando nel frattempo anche su PS4 e Xbox One.