Metal Hellsinger si espande: lo sparatutto infernale rockeggia con il Sogno della Bestia

Il massacro di demoni a ritmo di musica con Metal Hellsinger non è ancora finito. The Outsider ha appena lanciato il Sogno della Bestia, un'espansione ricca di contenuti per i fan dello sparatutto a ritmo infernale.

Con il Sogno della Bestia, la software house indie promette di "portare l'Inferno a nuovi livelli di caos e distruzione" grazie a due nuovi brani, a una nuova arma e a tre completi che modificano l'esperienza di gioco.

Il piatto forte del pacchetto contenuistico confezionato da The Outsider è rappresentato proprio dai due brani inediti da selezionare prima di ciascun livello, ossia Dream of the Beast cantata da Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e da Leviathan interpretata da Will Ramos (Lorna Shore).

L'espansione porta in dote anche la Mano Rossa, una mitragliatrice che fonde componenti infernali e paradisiache per moltiplicare il proprio potere distruttivo contro i diavolacci che oseranno ostacolare la nostra corsa al riff perfetto. La Mano Rossa spara raffiche ritmiche che variano in lunghezza, trasformando ogni raffica in una pioggia di proiettili inarrestabile una volta sbloccata l'abilità definitiva.

Di particolare interesse sono poi i tre completi inediti di Metal Hellsinger: Darkettona aggiunge una protezione all'attacco successivo ad ogni potenziamento Furia, mentre Stella del Mattino sfrutta la Furia acquisita in battaglia per recuperare lentamente la salute. Chiude l'offerta del DLC il costume Sentenza, una skin speciale che offre alla protagonista l'opportunità di aumentare il limite massimo di munizioni di un'arma con l'azione di ricarica rapida.

Il pacchetto Dream of the Beast di Metal Hellsinger è disponibile da oggi, mercoledì 29 marzo, al prezzo di 3,99 euro su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.