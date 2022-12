Metal Hellsinger a quota un milione di giocatori: arrivano le versioni PS4 e Xbox One

Metal Hellsinger è indubbiamente una delle produzioni indie più originali degli ultimi mesi. Il curioso ibrido tra FPS e Rhythm Game tutto a base di adrenalinica musica metal, disponibile dal 15 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ha ottenuto pregevoli consensi di critica e pubblico, ed amplia ora i suoi orizzonti.

Come confermato dal publisher Funcom, l'opera sviluppata da The Outsiders è adesso disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di una marcia indietro rispetto a quanto comunicato in passato, quando vennero cancellate le versioni PS4 e Xbox One di Metal Hellsinger: adesso, invece, anche i giocatori ancora legati alle piattaforme di vecchia generazione potranno godersi l'originale opera di The Outsiders.

Non è ancora finita, dato che gli autori mettono a disposizione anche l'Update 1.5, che aggiunge la nuova difficoltà "Archdevil", nuove skin e combo inedite, il demone aggiuntivo Elite Seraph e diversi nuovi stemmi da collezione, da trovare esplorando a fondo tutte le mappe ad ogni difficoltà. L'aggiornamento apporta inoltre ulteriori migliorie tecniche, risolvendo bug ed ottimizzando le prestazioni.

Infine, Funcom conferma che Metal Hellsinger ha attirato l'attenzione di oltre un milione di giocatori, un numero con molta probabilità destinato a crescere ora che il gioco è sbarcato sulle piattaforme old-gen di Sony e Microsoft. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Metal Hellsinger, dove esaminiamo a fondo i suoi punti forti oltre agli aspetti meno convincenti.