Metal Hellsinger con Serj Tankian: ecco il nuovo brano del cantante dei System of a Down!

I ragazzi del team The Outsider sorprendono tutti i fan dei System of a Down annunciando una collaborazione con il cantautore e polistrumentista Serj Tankian: il frontman dell'ormai storica band alternative metal statunitense realizzerà un brano inedito per la colonna sonora dello sparatutto hardcore Metal Hellsinger.

La collaborazione con Serj Tankian viene celebrata dal publisher Funcom con un estratto di “No Tomorrow", il brano inedito del cantante dei SOAD che andrà a impreziosire la soundtrack della nuova esperienza sparatutto su binari a tinte hard rock di The Outsider.

Per concretizzare la visione di un FPS ambientato in una dimensione intrisa di elementi musicali che abbracciano il metal in ogni sua forma, Funcom ha stretto una partnership con artisti del calibro di Tatiana Shmayluk (Jinjer) e Mikael Stanne (Dark Tranquillity) e Alissa White-Gluz (Arch Enemy), oltre al già citato Serj Tankian e ad attori come Troy Baker e Jennifer Hale.

Alla realizzazione del progetto di Metal Hellsinger sta partecipando attivamente anche David Goldfarb, sviluppatore capo di Battlefield 3 e Bad Company 2 nonché direttore di PayDay. In funzione della cancellazione di Metal Hellsinger su PS4 e Xbox One, la commercializzazione del titolo è prevista più avanti nel 2022 solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.