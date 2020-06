Metal Hellsinger: lo sparatutto demoniaco si mostra al Summer of Gaming

Nel corso della prima giornata dell'IGN Summer of Gaming, i vertici di Funcom hanno presentato ufficialmente Metal Hellsinger, un nuovo sparatutto su binari ad ambientazione infernale per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X.

Il progetto di Metal Hellsinger è in sviluppo presso le fucine digitali del team The Outsiders e vedrà la luce nel corso del prossimo anno, con un lancio che avverrà in concomitanza tra le versioni PC e console, sia di questa che della prossima generazione.

A prendersi cura di questo progetto è David Goldfarb, l'esperto direttore di PayDay 2 e sviluppatore capo di Battlefield 3 e Battlefield Bad Company 2. Il canovaccio narrativo steso dagli autori capitanati da Goldfarb ci vedrà combattere nei panni della Sconosciuta, una creatura in parte umana e in parte demonio che, ossessionata dalla vendetta, sarà chiamata a distruggere orde di demoni prima di scontrarsi con l'essere chiamato Il Giudice Rosso.

Ogni livello sarà accompagnato da una canzone, e sarà proprio questo l'elemento su cui The Outsiders costruirà l'esperienza ludica: i brani scandiranno infatti il ritmo dei brutali scontri a fuoco e all'arma bianca da condurre interpretando la Sconosciuta. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione e diteci che cosa ne pensate di quest'opera destinata ad approdare su PC e console nel 2021. Nel corso dell'IGN Summer of Gaming è stato annunciato anche l'arrivo di Chivarly 2 su console.