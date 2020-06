Metal Hellsinger, lo sparatutto a ritmo di metal in azione: gameplay con Troy Baker

La seconda giornata di diretta streaming in compagnia di Guerrilla Collective ha visto lo show dedicate ampio spazio a Metal Hellsinger, sparatutto crossgen da giocare a ritmo di musica.

A presentare il peculiare titolo sono intervenuti David Goldfarb, direttore creativo del gioco, e Troy Baker, noto interprete che ha prestato la voce a molti celebri personaggi videoludici. Tra questi ultimi possiamo ad esempio ricordare Joel, da The Last of Us, e Higgs, l'intrigante personaggio parte del cast di protagonisti di Death Stranding. I due hanno chiacchierato per circa una decina di minuti, mentre a schermo si sono alternate alcune sequenze di gameplay tratte da Metal Hellsinger. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il video: cosa ve ne pare?

Ricordiamo che in occasione dell'annuncio di Metal Hellsinger è stato confermato che lo sparatutto a ritmo di metal arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma non solo: il titolo troverà infatti spazio anche nei cataloghi PlayStation 5 e Xbox Series X. Il periodo di pubblicazione è attualmente fissato per un generico 2021.