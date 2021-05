Metal Max 30th Anniversary: Xeno Reborn arriva in Occidente, Wild West rimandato al 2022

Kadokawa Games ha trasmesso uno speciale evento dedicato al trentesimo anniversario della serie Metal Max, lo show è andato in onda nello stesso giorno del lancio del primo gioco della saga su Famicom (la versione giapponese del Nintendo NES) nel 1991 e ha portato in dote interessanti novità.

La prima riguarda l'uscita di Metal Max Xeno Reborn in Occidente, uscito in Giappone nel settembre 2020, l'edizione aggiornata e migliorata di Metal Max Xeno arriverà il prossimo anno in Europa e Stati Uniti nei formati PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Steam.

Il secondo annuncio riguarda il reveal di Metal Saga Hangyaku no Rouka, nuovo gioco della serie precedentemente conosciuto con il titolo di lavorazione Project Wolf. Metal Saga Hangyaku no Rouka è atteso su "Nintendo Switch e altre piattaforme" tra le quali è stato preso in considerazione anche il PC. Il publisher Success ha confermato inoltre di essere al lavoro per valutare la possibile localizzazione in altre lingue oltre al giapponese.

La terza e ultima notizia è legata invece al lancio di Metal Max Wild West, inizialmente atteso per quest'anno il gioco è stato rinviato al 2022, il sequel di Metal Max Xeno Reborn uscirà il prossimo anno in Giappone, altre informazioni non sono al momento disponibili.