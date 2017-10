Metal Max Xeno annunciato per PlayStation 4 e Vita

Nel weekend, il canale YouTube giapponese di PlayStation ha pubblicato un misterioso teaser denominato "": oggi scopriamo che il gioco in questione è in realtà Metal Max Xeno, come svelato dal nuovo numero di Dengeki PlayStation.

Sviluppato da Kadokawa Games, Metal Max Xeno è il reboot dell'omonima serie, nato con l'obiettivo di riportare la saga alle origini dopo l'insuccesso commerciale di Metal Max 4. Al momento non ci sono molti dettagli, sappiamo che il gioco sarà ambientato nel 209X nell'immaginaria città di Nippon, una versione futuristica del Giappone.

Lo staff vede Yoshimi Yasuda nel ruolo di Direttore insieme a Hiroshi Miyaoka mentre Juntarou Kouno si occuperà della produzione. Satoshi Kadokura è il responsabile del comparto sonoro mentre al design dei personaggi e dei mostri troviamo rispettivamente Oda Non e Atsuji Yamamoto.

Metal Max Xeno uscirà in Giappone nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita