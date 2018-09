Metal Max Xeno arriva oggi in Europa su PlayStation 4

NIS America annuncia che Metal Max Xeno è oggi disponibile su PS4 in Europa. Quest’anno è il 25° anniversario del franchise e Xeno ritorna alle origini con una storyline e uno stile di combattimento ibrido tank/human, rendendo questo titolo il gioco ideale per iniziare la tua prossima avventura nella serie.

Metal Max Xeno

Personalizza il tuo Carro Armato - Esplora l’arido deserto, recupera nuovi carri armati e potenziali utilizzando centinaia di parti! Personalizza i tuoi carri armati con vernice fresca e con la più forte potenza di fuoco che riesci a trovare

- Esplora l’arido deserto, recupera nuovi carri armati e potenziali utilizzando centinaia di parti! Personalizza i tuoi carri armati con vernice fresca e con la più forte potenza di fuoco che riesci a trovare Combatti per l’Umanità - Il mondo è stato devastato da un computer madre nel suo piano per sradicare l'umanità. Esplora il vasto deserto e unisciti ai sopravvissuti rimasti per sollevarvi contro macchine impazzite e mortali mutanti

- Il mondo è stato devastato da un computer madre nel suo piano per sradicare l'umanità. Esplora il vasto deserto e unisciti ai sopravvissuti rimasti per sollevarvi contro macchine impazzite e mortali mutanti Fatti valere! - Le forze di NOA ti seguiranno ovunque tu sia! Metti in azione un attacco preventivo dal tuo carro armato quando i tuoi nemici appaiono, o scendi ed esplora pericolose fortezze a piedi con i tuoi alleati

L'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Mezzo secolo fa, un computer madre noto come NOA divenne senziente e distrusse quasi tutto il genere umano. La portata distruttiva di NOA ha persino ridotto in macerie la più grande metropoli asiatica, Tokio. Esplora questa terra desolata vestendo i panni di Talis, una vittima in questo conflitto, mentre cerca alleati e spera in una vendetta per vincere la guerra contro le macchine.