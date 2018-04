Metal Max Xeno arriverà in Occidente, pubblicato il primo trailer in lingua inglese

Il publisher NIS America ha annunciato che Metal Max Xeno arriverà in Europa e Nord America il prossimo autunno, in versione PlayStation 4, mentre l'edizione per PlayStation Vita resterà confinata al mercato giapponese.

Metal Max Xeno godrà di audio giapponese e testi in lingua inglese, la versione standard costerà 39.99 euro ma NIS America ha annunciato una Limited Edition da 59.99 euro che includerà una copia del gioco, una spilla in metallo, colonna sonora, artbook a colori e confezione cartonata premium da collezione.

Metal Max Xeno è il primo gioco della saga a giungere su console PlayStation dal 2005, anno in cui venne lanciato Metal Saga Chain of Sandstorm su PS2. In apertura trovate il teaser trailer diffuso da NIS America.