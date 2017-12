Metal Max Xeno: disponibile il secondo trailer ufficiale per PS4 e PS Vita

Quest'oggiha pubblicato un nuovo trailer per il, JRPG open world in arrivo il prossimo anno in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Il filmato, lungo poco più di tre minuti, offre una panoramica dei personaggi, dei nemici e delle ambientazioni, oltre a mostrare alcune sezioni di gameplay e il sistema di combattimento. È possibile vedere in azione l'eroe Talis, l'eroina Toni, e i due combattenti appena entrati nel cast, Maria e Dylan. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Si tratta del primo titolo del franchise a giungere sulle piattaforme PlayStation fin dal 2005, anno in cui venne lanciato Metal Saga: Chain of Sandstorm su PlayStation 2. Da allora, la serie s'è fatta vedere solamente sulle console portatili Nintendo, su smartphone e persino sotto forma di browser game. Come annunciato ieri, Metal Max Xeno verrà pubblicato in Giappone il 19 aprile 2018, su PlayStation 4 e PlayStation Vita, anche in due speciali edizioni (Limited e Premium Edition). Nessuna notizia, per il momento, sul suo eventuale arrivo sul mercato occidentale.